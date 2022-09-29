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Обстріл зупинки у Миколаєві: на місці трагедії загинуло 2 людей, ще 12 осіб поранено (фото)

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Обстріл зупинки у Миколаєві: на місці трагедії загинуло 2 людей, ще 12 осіб поранено (фото)

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Російські окупанти у четвер, 29 вересня, обстріляли зупинку громадського транспорту в Миколаєві.

На місці трагедії загинуло двоє людей, ще 12 осіб отримали поранення. 

Про це повідомили заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко та голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва

На місці трагедії загинуло двоє людей, ще 12 осіб госпіталізували. 

© Кирило Тимошенко/Telegram
Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

"Влучання касетними снарядами в район зупинки громадського транспорту у людному районі міста! Саме в час-пік… Саме тоді, коли мирні мешканці поверталися до дому…Це не що інше, як цілеспрямований терористичний акт на знищення мирного населення!", - написала Замазєєва. 

© Кирило Тимошенко/Telegram
Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Кирило Тимошенко зазначив, що росіяни атакували Миколаїв о 17:30. Потерпілим наразі надається необхідна медична допомога. 

Нагадаємо, Росія касетними боєприпасами обстріляла зупинку громадського транспорту в Миколаєві.

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