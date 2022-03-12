Обстрілами Миколаєва ворог намагається приховати пересування своєї техніки

Українці отримали підкріплення і вже розробляють наступальну операцію

Сьогодні вночі російські нападники знову обстріляли Миколаїв, двоє містян отримали поранення. Пошкоджені будинки, лікарні, розстріляна станція швидкої допомоги, котельня. Росіяни гатили просто по мирних житлових кварталах, де немає і ніколи не було жодного військового об'єкта. Усю ніч миколаївці ховалися у підвалах.

Про це йдеться в ТСН.

З неба скидали бомби - знищено машини, серйозно пошкоджено житлові будинки, об’єкти соціальної інфраструктури. Бомби розривалися усередині квартир.

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Жодного військового об’єкту поруч немає, а лише багатоповерхівки і мирні городяни - більшість з них, на щастя, встигли сховатися в укриттях. Утім, двоє мешканців отримали поранення.

Гатили росіяни не лиш по домівках, а намагались знищити і медичні заклади. Обстріляли онкологічний диспансер – там були пацієнти. Розбита офтальмологічна лікарня. Посічені снарядами автомобілі швидкої допомоги центру екстренної медичної допомоги.

Напередодні українські військові відбили атаку російських нацистів і посунули їх подалі від Миколаєва. Нічними обстрілами , кажуть - ті намагаються приховати пересування своєї техніки.

На підступах до Миколаєва українські підрозділи отримали військове підкріплення. І вже розробляють наступальну операцію.