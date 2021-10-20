Обстріли бойовиків із забороненого озброєння не вщухають: один військовий отримав поранення

Обстріли бойовиків із забороненого озброєння не вщухають: один військовий отримав поранення

Протягом доби вісім разів порушено "режим тиші".

Упродовж минулої доби, 19 жовтня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню: чотири рази було застосоване заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у зведенні 20 жовтня.

В напрямку Авдіївки найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. В бік Зайцевого - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Також читайте МЗС розцінює ситуацію з місією ОБСЄ на Донбасі як спробу роздмухати збройний конфлікт

Позиції ЗСУ біля Гранітного і Лопаскиного бойовики обстріляли в з мінометів калібру 120 мм. Поблизу Катеринівки двічі вели вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Водяного на Приазов'ї найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. Позиції біля Верхньоторецького потрапили під обстріл з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів.

"На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - повідомили у штабі.

Станом на ранок 20 жовтня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню біля Березового. Ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїна шпиталізували до медзакладу. Стан його здоров’я – задовільний.

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Як повідомлялося раніше, місія ОБСЄ призупинила свою роботу в ОРДЛО після так званих "протестів" біля її штаб-квартири в окупованому Донецьку.

Згодом Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ заявила, попри припинення роботи в окупованому Донецьку, продовжує свою роботу на непідконтрольній Україні частині Луганської області.

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