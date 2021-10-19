Обстріли бойовиків на Донбасі не припиняються: гатять із забороненого озброєння

Обстріли бойовиків на Донбасі не припиняються: гатять із забороненого озброєння

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Упродовж минулої доби, 18 жовтня, зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню: один раз окупанти застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у зведенні 19 жовтня.

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Біля Пісків ворог обстріляв позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів. Біля Новолуганського - з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

В районі Авдіївки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. У бік Водяного на Приазов’ї найманці застосували ручні та автоматичні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Неподалік Кримського ворожі збройні формування двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, наголосили у штабі. "Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 19 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомлялося раніше, місія ОБСЄ призупинила свою роботу в ОРДЛО після так званих "протестів" біля її штаб-квартири в окупованому Донецьку.

Згодом Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ заявила, попри припинення роботи в окупованому Донецьку, продовжує свою роботу на непідконтрольній Україні частині Луганської області.

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