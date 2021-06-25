Обстріли бойовиків на Донбасі не припиняються: один воїн отримав поранення

Обстріли бойовиків на Донбасі не припиняються: один воїн отримав поранення

Протягом доби зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.

Протягом минулої доби, 24 червня, зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 25 червня.

Біля Новгородського ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Південного - з мінометів 120-го калібру. У районі селища Шуми окупанти застосовували 120-мм міномети, а біля Мар'їнки - двічі відкривали вогонь зі 100-мм протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра".

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У напрямку Старогнатівки російські найманці здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Водяного, на Приазов’ї, окупанти обстріляли позиції із автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу Невельського бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Новотошківського – з мінометів 82-го калібру.

Біля Красногорівки збройні формування РФ обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Пісків - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Майорська ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. У результаті ворожого вогню один військовий отримав осколкові поранення. Його шпиталізували: стан пораненого – середньої важкості.

Станом на ранок 25 червня зафіксовано три порушення режиму припинення вогню: біля Водяного на Приазов’ї, Золотого-4 і Авдіївки.

Як повідомлялося, на Донбасі бойовики обмежують діяльність місії ОБСЄ і, зокрема, співробітникам організації не дають доступу до об’єктів на "землі", заявила генсек ОБСЄ Хельга Шмід. За словами Шмід, ОБСЄ зробить все можливе для врегулювання ситуації на сході України. При цьому вона відзначає, що для цього потрібно, щоб усі сторони, які підписали Мінські угоди, "перепідтвердили свої зобов'язання і з новою силою взялися за їх виконання".

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