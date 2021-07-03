Обстріли бойовиків на Донбасі не припиняються: окупанти 19 разів відкривали вогонь

Втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Протягом минулої доби, 2 липня, зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 3 липня.

У районі Золотого-4 ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру. Біля Гнутового - тричі відкривавукр вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Авдіївки противник п'ять разів вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Також окупанти двічі обстріляли об’єкти цивільної інфраструктури та приватного сектору міста з артилерії калібру 122 мм і мінометів 120-го калібру.

У напрямку Пісків російські окупанти здійснювали обстріли з мінометів 82-го калібру. Біля Старогнатівки ворог тричі обстрілював позиції ЗСУ з артилерійських систем калібру 122 мм та озброєння БМП-1.

У районі Світлодарська збройні формування РФ вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Красногорівки російські найманці здійснювали обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Кам'янки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Станом на ранок 3 липня зафіксовано три порушення режиму припинення вогню біля Невельського.

У штабі наголосили, що бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає. "На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм", - йдеться у зведенні.

Як повідомлялося, на Донбасі бойовики обмежують діяльність місії ОБСЄ і, зокрема, співробітникам організації не дають доступу до об’єктів на "землі", заявила генсек ОБСЄ Хельга Шмід. За словами Шмід, ОБСЄ зробить все можливе для врегулювання ситуації на сході України. При цьому вона відзначає, що для цього потрібно, щоб усі сторони, які підписали Мінські угоди, "перепідтвердили свої зобов'язання і з новою силою взялися за їх виконання".

Новини з фронту: на Приазов'ї військовослужбовець отримав поранення середньої важкості

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання