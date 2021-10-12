Обстріли бойовиків на Донбасі не припиняються: поранено військовослужбовця

Обстріли бойовиків на Донбасі не припиняються: поранено військовослужбовця

Окупанти 11 разів порушили "тишу".

Протягом минулої доби, 11 жовтня, російсько-окупаційні війська дев'ять разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у зведенні 12 жовтня.

Позиції ЗСУ біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Біля Кримськогого окупанти вели вогонь двічі з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В бік населених пунктів Зайцеве та Красногорівка найманці застосували ручні протитанкові гранатомети. Неподалік Талаківки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі Водяного на Приазов’ї бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Його шпиталізували до медзакладу. Стан здоров’я потерпілого задовільний.

"Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь", наголосили у штабі ООС.

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Як повіломлялося, Українська делегація в ТКГ щодо Донбасу готова повернутися до очних зустрічей, щоб зберегти конфіденційність переговорів. Однак Мінськ як локація для таких зустрічей - неприйнятний. Тривають консультації з пошуку іншої локації.

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