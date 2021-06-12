Обстріли бойовиків на Донбасі не припиняються: загинув військовослужбовець

Протягом доби зафіксовано дев'ять обстрілів позицій.

Протягом минулої доби, 11 червня, зафіксовано дев'ять обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 12 червня.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, та в районі Новгородського ворог обстрілював позиції з мінометів 82-го калібру.

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Неподалік Водяного на Приазов’ї окупанти чотири рази відкривали вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.

У напрямку Опитного бойовики здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Біля Південного - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Неподалік Старогнатівки окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів.

Станом на 7 годину ранку, 12 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. На на Приазов’ї, поблизу Водяного, бойовики відкрили вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

"Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться у штабі. Ситуацію в ООС називають контрольованою.

Як повідомлялося, стало відомо, що українська делегація в Тристоронній контактній групі після завершення карантинних обмежень не повернеться до Мінська на переговори щодо Донбасу. Україна шукатиме інший майданчик для переговорів, адже Білорусь перебуває під російським впливом.

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