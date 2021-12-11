Обстріли бойовиків не припиняються: поранено військовослужбовця

Стан пораненого задовільний.

Від початку нинішньої доби збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню: є поранений.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні ООС 11 грудня.

В напрямку Піщаного, що на Луганщині, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Кам'янки бойовики здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

В бік Катеринівки ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Його шпиталізували до медичного закладу. Медики оцінюють стан його здоров’я як задовільний.

"Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться у зведенні штабу.

Як повідомлялося, українські військові можуть зберігати паритет у повільній війні на виснаження, яка триває останніми роками на Донбасі, але не вистоять у разі повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив голова Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов.

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