Обстріли бойовиків не припиняються: військовослужбовець отримав поранення

За добу окупанти дев'ять разів порушували домовленості.

Протягом минулої доби, 16 червня, збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 17 червня.

Також читайте Є надія після Женеви: в Кремлі заговорили про можливість врегулювання ситуації на Донбасі

Поблизу Авдіїівки окупанти двічі обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Зайцевого, Талаківки та Новоселівки - з мінометів 82-го калібру.

В районі Водяного на Приазов’ї бойовики вели вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. А біля Новогородського - із озброєння БМП-1 і ручних протитанкових гранатометів.

Біля Луганського збройні формування вели прицільний вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Неподалік Новотошківського - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У результаті обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Його евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого задовільний, повідомили у штабі.

Станом ранок 17 червня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню біля Пісків.

Як повідомлялося, лідери "Великої сімки" за підсумками триденного саміту у британському Корнуоллі звернулись до Росії з закликом припинити дестабілізуючу поведінку. Лідери G7 назвали Росію стороною конфлікту на Донбасі і закликали відвести війська.

Новини з фронту: на Донбасі двоє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання