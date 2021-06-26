Обстріли бойовиків не припиняються: на Донбасі боєць отримав смертельне поранення

Обстріли бойовиків не припиняються: на Донбасі боєць отримав смертельне поранення

Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого.

Протягом минулої доби, 25 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 26 червня.

Також читайте Відлуння Женеви: чому Росія може задіяти силовий сценарій і до чого тут Сурков

В районі Водяного ворог тричі обстрілював позиції Об’єднаних сил з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У бік Гранітного російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з мінометів 120-го калібру. Неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Біля Майорська збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У районі населених пунктів Катеринівка та Авдіївка були зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавилися засобами РЕБ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил за минулу добу 25 червня немає.

Станом на 7:00 26 червня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення, несумісне з життям. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, на Донбасі російські найманці обстріляли школу-інтернат. Окупаційні війська випустили 26 снарядів з гармати МТ-12 калібру 100 мм.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання