Обстріли бойовиків не вщухають: один військови отримав поранення

Протягом доби окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню.

Протягом минулої доби, 10 червня, зафіксовані 12 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 11 червня.

Біля Шумів окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру. Неподалік Новгородського - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі Причепилівки – з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська чоти рази обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Водяного, що біля Донецька, – зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Старогнатівки бойовики відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У напрямку Луганського окупанти двічі обстріляли позиції ООС зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Неподалік Пісків ворог здійснював обстріл зі стрілецької зброї.

У результаті ворожих обстрілів один військови отримав поранення. Його шпиталізували до медзакладу. Стан здоров’я пораненого – середньої важкості, кажуть у штабі.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил називають контрольованою.

Станом на ранок 11 червня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу Водяного ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру, а в напрямку Опитного - з ручних протитанкових гранатометів.

Як повідомлялося, стало відомо, що українська делегація в Тристоронній контактній групі після завершення карантинних обмежень не повернеться до Мінська на переговори щодо Донбасу. Україна шукатиме інший майданчик для переговорів, адже Білорусь перебуває під російським впливом.

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