Обстріли бойовиків не вщухають: один військови загинув, а інший отримав поранення

Обстріли бойовиків не вщухають: один військови загинув, а інший отримав поранення

Протягом доби окупанти шість разів порушили режим припинення вогню.

Протягом минулої доби, 4 липня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню: є загиблий військовий та поранений.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 5 липня.

Поблизу Водяного на Приазов’ї російсько-окупаційні війська двічі застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля Авдіївки - автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

У районі населеного пункту Мирне бойовики обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Березового - з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Тарамчука противник застосував станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям, првідомили у штабі. Загинув військовий медик - 59-річний капітан Юрій Письменний із позивним "Феофан". Він був керівником медичного пункту механізованого батальйону 93-ї бригади. Юрій Письменний родом із Дніпра, мав вищу медичну освіту. На війну пішов медиком-волонтером у 2016-му році. Служив у Першому добровольчому мобільному шпиталі імені Пирогова, а за два роки - призвався до лав Збройних Сил України.

Крім того, один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги, воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний.

Станом на ранок 5 липня зафіксовано три порушення режиму припинення вогню біля Авдіївки, Пісків та Золотого-4.

"На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться у зведенні ООС.

Нагадаємо, Україна не допустить участь представників терористичних фейкових "Л/ДНР" до перемовин політичних радників лідерів "нормандського формату". Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Новини з фронту: внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий медик

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