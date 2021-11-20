Обстріли бойовиків не вщухають: окупанти гятять із забороненого озброєння

На Сході загинув військовий.

Протягом минулої доби, 19 листопада, зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ: шість разів окупанти застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 20 листопада.

В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь тричі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм та 120 мм. У бік Лопаскиного задіяли міномети калібру 82 мм.А в районі Причепилівки - стрілецьку зброю.

Біля Новомихайлівки російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Біля Катеринівки ворог вів обстріл тричі, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля Пісків та Шумів противник задіяв станкові протитанкові гранатомети. У напрямку Авдіївки - міномети калібру 120 мм. Біля Попасної - гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

В районі Новотошківського російські найманці два рази обстрілювалиі позиції, застосовуючи міномети калібру 120 мм та гранатомети різних систем. У бік Золотого-4 застосовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Збройні формування Російської федерації здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм околиць населеного пункту Нижнє. Втрат серед цивільного населення немає.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, яке виявилося несумісне з життям.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - наголосили у зведенні

Станом на ранок 20 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Як повідомлялося, на Донеччині під мінометним вогнем опинилося Невельське. Від початку тижня це селище обстрілювали двічі. ісцеві мешканці дивом вціліли. Під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди: 65-річний чоловік та 63-річна жінка.

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