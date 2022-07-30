Обстріли Чернігівщини та артилерійські удари на Донеччині: яка ситуація у регіонах 30 липня

Протягом доби сім областей України опинилися під вогнем російських окупантів.

Ніч проти 30 липня у більшості регіонів України минула відносно спокійно. Яка ситуація у регіонах станом на 8:00 ранку.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінничині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Чернігівщина

За минулу добу – 5 обстрілів прикордоння, в тому числі вночі – один обстріл території біля с. Миколаївка Новгород-Сіверський району, ймовірно із мінометів. Без жертв та руйнувань.

Дніпропетровщина

Вночі російська армія обстріляла з "Градів" Нікопольський район. Випустили по Нікополю та Червоногригорівській громаді до 80 реактивних снарядів. У Нікополі пошкоджені кілька десятків приватних будинків і господарчих споруд. Знищений один будинок. Є руйнування на двох підприємствах. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали.

У Червоногригорівській громаді – без жертв та руйнувань.

Харківщина

Близько 3 години ночі окупанти вдарили по училищу в Слобідському районі міста Харкова, виникла пожежа, попередньо – постраждалих немає. Зруйновано будівлі центрального корпусу та спортивної зали.

Зранку також був удар по Новобаварському району, постраждалих немає.

По області в Ізюмському районі внаслідок обстрілів виникла пожежа на відділенні з переробки газового конденсату та нафти.

У Богодухівському районі горіло поле із пшеницею на площі 3 га.

Росіяни також обстрілювали Харківський, Чугуївський райони. Горіли об’єкти критичної інфраструктури, будинки, господарчі споруди.

Протягом доби госпіталізували одну поранену жінку у Циркунах, Харківського району.

Луганщина

Під Верхньокам’янським ЗСУ своєчасно виявили розвідгрупу, завдали їй вогневого ураження і змусили відступити.

Відійшов ворог і ще на п’ятьох напрямках, звідки робив спроби прорвати нашу оборону.

Втім, росіяни продовжують нищити населені пункти ствольною та реактивною артилерією.

Так, протягом минулої доби ними на цій ділянці фронту було випущено сім ракет, проведено сім артилерійських атак, одну — танкову, а також застосовані міномети.

Ворог продовжує користуватися перевагою в авіації, завдавши удари ще щонайменше по шести населених пунктах Луганщини.

Донеччина

Зранку окупанти обстріляли Слов'янськ (пошкоджена будівля автовокзалу), здійснили авіаудар по селищу Красногорівка Очеретинської громади, ведуть інтенсивні артобстріли міст Мар'їнка і Красногорівка.

У Сіверську прямим влучанням снаряду пошкодили будівлю Центру надання соціальних послуг. Інформація щодо поранених наразі уточнюється.

За добу – обстріли з артилерії, мінометів, авіаудар НУРС, Р-500 "Іскандер-К", РСЗВ "Град".

Обстріляні Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Вугледар, с. Водяне, с.Кам’янка, с.Курдюмівка, с.Іванівське, с.Яснобродівка та ін. населених пунктів.

Пошкоджено 28 приватних житлових будинків і багатоповерхівка, приміщення ПрАТ "АКХЗ", лікарня.

За добу по області – 6 загиблих, 15 поранених.

Миколаївщина

Вночі був обстріляний один із спальних районів міста Миколаїв, значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки. Попередньо відомо, одна людина загинула, троє зазнали поранень.

Також вночі у Баштанській громаді було декілька вибухів за містом. Попередньо – спрацювала ППО. Інформація уточнюється щодо постраждалих і пошкоджень.

Вчора ввечері – обстріли с. Широке Широківської громади, внаслідок яких відбулося займання полів. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Крім того, сьогодні зранку росіяни обстріляли території поблизу с. Лепетиха та с. Кавказ.

Херсонщина

Практично на всій території області військові РФ із танків, ствольної та реактивної артилерії продовжують обстрілювати звільнені та окуповані населені пункти. Також із території Херсонщини продовжується обстріл сусідніх регіонів.

Силами ЗСУ здійснено влучні удари по складам та позиціях особового складу російських військових у Чорнобаївці, Новій Каховці, у Брилівці та селах Бериславського і Каховського районів.

Нагадаємо, Резніков анонсував добрі новини із США за підсумками розмови з очільником Пентагону.

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