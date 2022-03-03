Обстріли Чернігова російськими окупантами: з-під завалів дістали тіла 33 загиблих

У зв'язку з обстрілами рятувальні роботи припинено.

Внаслідок обстрілів російськими окупантами Чернігова кількість жертв зросла до 33.

Про це у Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Станом на 18:20 внаслідок авіаційних ударів у м. Чернігів з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих осіб та 18 травмованих", – йдеться у повідомленні.

У зв'язку з обстрілами рятувальні роботи припинено.

Також Геращенко звернувся до представників західних країн: "Захід негайно дай нам системи ПВО, які можуть збивати всі типи літаків і крилатих ракет".

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