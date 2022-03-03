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Обстріли Чернігова російськими окупантами: з-під завалів дістали тіла 33 загиблих

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Обстріли Чернігова російськими окупантами: з-під завалів дістали тіла 33 загиблих

скриншот з відео / ДСНС України

У зв'язку з обстрілами рятувальні роботи припинено.

Внаслідок обстрілів російськими окупантами Чернігова кількість жертв зросла до 33.

Про це у Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Станом на 18:20 внаслідок авіаційних ударів у м. Чернігів з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих осіб та 18 травмованих", – йдеться у повідомленні.

У зв'язку з обстрілами рятувальні роботи припинено.

Також Геращенко звернувся до представників західних країн: "Захід негайно дай нам системи ПВО, які можуть збивати всі типи літаків і крилатих ракет".

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  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

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