Обстріли Дніпропетровської та Луганської областей: ситуація у регіонах 11 червня

Обстріли Дніпропетровської та Луганської областей: ситуація у регіонах 11 червня

У Донецькій та Дніпрпетровській є поранені серед цивільних внслідок ворожих обстрілів.

Ніч проти 11 червня у більшості областей України минула відносно спокійно. Яка ситуація у регіонах станом на 8:00 ранку.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Дніпропетровщина

Чергові обстріли громад на межі з Херсонщиною. Двоє людей поранені, вони у лікарні. Є руйнування житла та адміністративних будівель.

Запорізька область

Ніч пройшла відносно спокійно. В районі Комишувахи ввечері та зранку з обох сторін працювала артилерія. Постраждалих серед мирного населення наразі немає.

Харків

Унаслідок нічного обстрілу близько опівночі виникла пожежа у виробничій будівлі. Постраждалих немає.

Загалом по області протягом доби окупанти обстрілювали громади Чугуївського та Харківського районів. За добу отримали поранення 5 осіб.

Луганщина

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою "Солнцепек", увійшли до Оріхового. Вчора під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об’єднання "Азот". Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей. Троє загиблих, 8 поранених.

Донеччина

Стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, ракета, РСЗВ "Град", "Торнадо", "Ураган" – по Авдіївці, Залізному, Миколаївці, с. Новомиколаївка с. Високоіванівка, смт Черкаське, с. Першотравневе, с. Суха балка, с. Птиче. Пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, промислові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Поранено 5 цивільних людей.

В області відсутнє газопостачання. Частково – вода і електрика (334 населені пункти знеструмлені).

Миколаївщина

Вчора біля 16:00 обстріляно с. Лимани Галицинівської громади Миколаївського району. Загинула одна людина.

Також обстрілювали деякі громади Баштанського району, а саме — Широківську (ввечері, обстріли переважно поза межами населених пунктів, попередньо без жертв та потерпілих), Інгульську громаду (вночі, попередньо без потерпілих та пошкоджень). Також була обстріляна Березнегуватська громада. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Вибухи, які тривали протягом кількох годин, було чутно у Херсоні з 5 ранку. Про бойові дії повідомляють і жителі області, зокрема, напруженою залишається ситуація на кордонах областей та у Бериславському районі. Через бої — багато пошкоджених будинків, поранених мирних жителів, вбито худобу.

В області проблема із ліками та дитячим харчуванням. Більшість банківських установ у Херсоні не працюють, натомість починають відкриватися російські фінансові установи.

Критична ситуація стає у освітній та медичній сферах, більшість лікарів та вчителів відмовляються працювати з окупантами.

Нагадаємо, окупанти зосереджують зусилля у наступі на Слов'янськ і проводять штурм у Сєвєродонецьку.

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