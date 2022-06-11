Обстріли Дніпропетровської та Луганської областей: ситуація у регіонах 11 червня

У Донецькій та Дніпрпетровській є поранені серед цивільних внслідок ворожих обстрілів.
Ніч проти 11 червня у більшості областей України минула відносно спокійно. Яка ситуація у регіонах станом на 8:00 ранку.
Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.
Дніпропетровщина
Чергові обстріли громад на межі з Херсонщиною. Двоє людей поранені, вони у лікарні. Є руйнування житла та адміністративних будівель.
Запорізька область
Ніч пройшла відносно спокійно. В районі Комишувахи ввечері та зранку з обох сторін працювала артилерія. Постраждалих серед мирного населення наразі немає.
Харків
Унаслідок нічного обстрілу близько опівночі виникла пожежа у виробничій будівлі. Постраждалих немає.
Загалом по області протягом доби окупанти обстрілювали громади Чугуївського та Харківського районів. За добу отримали поранення 5 осіб.
Луганщина
Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою "Солнцепек", увійшли до Оріхового. Вчора під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об’єднання "Азот". Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей. Троє загиблих, 8 поранених.
Донеччина
Стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, ракета, РСЗВ "Град", "Торнадо", "Ураган" – по Авдіївці, Залізному, Миколаївці, с. Новомиколаївка с. Високоіванівка, смт Черкаське, с. Першотравневе, с. Суха балка, с. Птиче. Пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, промислові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Поранено 5 цивільних людей.
В області відсутнє газопостачання. Частково – вода і електрика (334 населені пункти знеструмлені).
Миколаївщина
Вчора біля 16:00 обстріляно с. Лимани Галицинівської громади Миколаївського району. Загинула одна людина.
Також обстрілювали деякі громади Баштанського району, а саме — Широківську (ввечері, обстріли переважно поза межами населених пунктів, попередньо без жертв та потерпілих), Інгульську громаду (вночі, попередньо без потерпілих та пошкоджень). Також була обстріляна Березнегуватська громада. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Херсонщина
Вибухи, які тривали протягом кількох годин, було чутно у Херсоні з 5 ранку. Про бойові дії повідомляють і жителі області, зокрема, напруженою залишається ситуація на кордонах областей та у Бериславському районі. Через бої — багато пошкоджених будинків, поранених мирних жителів, вбито худобу.
В області проблема із ліками та дитячим харчуванням. Більшість банківських установ у Херсоні не працюють, натомість починають відкриватися російські фінансові установи.
Критична ситуація стає у освітній та медичній сферах, більшість лікарів та вчителів відмовляються працювати з окупантами.
Нагадаємо, окупанти зосереджують зусилля у наступі на Слов'янськ і проводять штурм у Сєвєродонецьку.
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