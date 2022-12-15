Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Обстріли Херсона 15 грудня: окупанти поцілили у будинки та маршрутку, серед загиблих є парамедик

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
136
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Обстріли Херсона 15 грудня: окупанти поцілили у будинки та маршрутку, серед загиблих є парамедик

Фото: Офіс генерального прокурора

Росіяни обстріляли центр Херсона.

Російські окупанти у четвер, 15 грудня, вкотре обстріляли Херсон. Загарбники поцілили у житлові будинки та маршрутку, загинуло двоє людей, серед яких є парамедик. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

Російські терористи 15 грудня обстріляли центральну частину Херсона, на вулиці загинуло двоє людей, серед яких є парамедик. Також загарбники поцілили у житлові будинки та маршрутку, яка саме їхала містом. 

© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

"Унаслідок влучання снаряда по одній з вулиць загинуло двоє людей, серед яких парамедик. Снаряди влучили у центральну частину міста, пошкоджено житлові будинки. Під обстрілом опинився маршрутний автобус, в якому травмовано жінку. Кількість поранених встановлюється", - йдеться у повідомленні. 

Обстріл міста розслідують правоохоронці. 

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич уточнив, що росіяни обстріляли місце, де розташований пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги.

"Внаслідок російської атаки загинуло 2 людей, одна з них – волонтерка, членкиня загону швидкого реагування міжнародної організації. Під час обстрілу вони знаходились на вулиці, їх смертельно поранили уламки ворожих снарядів. Ще троє людей отримали поранення, двоє з них госпіталізовано до медзакладу. Нині лікарі надають їм необхідну допомогу", - повідомив Янушевич. 

Обстріли Херсона: що відомо 

Російські окупанти після того, як втекли зі звільненого Херсона почали масовано обстрілювати місто. У Херсоні майже щодня чути вибухи та спалахують масштабні пожежі. 

14 грудня російські терористи вбили 38-річного чоловіка, жінку та 8-річного хлопчика, якого медики намагались реанімувати, проте рани виявились несумісні з життям. 

15 грудня знову обстріляли Херсон. Через це все місто залишилося без світла.

Читайте також:

За місяць з Херсонщини та Харківщини виїхали понад 31 тисяча людей

За місяць з Херсонщини та Харківщини виїхали понад 31 тисяча людей

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
136
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація