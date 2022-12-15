Обстріли Херсона 15 грудня: окупанти поцілили у будинки та маршрутку, серед загиблих є парамедик

Росіяни обстріляли центр Херсона.
Російські окупанти у четвер, 15 грудня, вкотре обстріляли Херсон. Загарбники поцілили у житлові будинки та маршрутку, загинуло двоє людей, серед яких є парамедик.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Російські терористи 15 грудня обстріляли центральну частину Херсона, на вулиці загинуло двоє людей, серед яких є парамедик. Також загарбники поцілили у житлові будинки та маршрутку, яка саме їхала містом.
"Унаслідок влучання снаряда по одній з вулиць загинуло двоє людей, серед яких парамедик. Снаряди влучили у центральну частину міста, пошкоджено житлові будинки. Під обстрілом опинився маршрутний автобус, в якому травмовано жінку. Кількість поранених встановлюється", - йдеться у повідомленні.
Обстріл міста розслідують правоохоронці.
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич уточнив, що росіяни обстріляли місце, де розташований пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги.
"Внаслідок російської атаки загинуло 2 людей, одна з них – волонтерка, членкиня загону швидкого реагування міжнародної організації. Під час обстрілу вони знаходились на вулиці, їх смертельно поранили уламки ворожих снарядів. Ще троє людей отримали поранення, двоє з них госпіталізовано до медзакладу. Нині лікарі надають їм необхідну допомогу", - повідомив Янушевич.
Обстріли Херсона: що відомо
Російські окупанти після того, як втекли зі звільненого Херсона почали масовано обстрілювати місто. У Херсоні майже щодня чути вибухи та спалахують масштабні пожежі.
14 грудня російські терористи вбили 38-річного чоловіка, жінку та 8-річного хлопчика, якого медики намагались реанімувати, проте рани виявились несумісні з життям.
15 грудня знову обстріляли Херсон. Через це все місто залишилося без світла.
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