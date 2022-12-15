Обстріли Херсона 15 грудня: окупанти поцілили у будинки та маршрутку, серед загиблих є парамедик

Російські окупанти у четвер, 15 грудня, вкотре обстріляли Херсон. Загарбники поцілили у житлові будинки та маршрутку, загинуло двоє людей, серед яких є парамедик.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Російські терористи 15 грудня обстріляли центральну частину Херсона, на вулиці загинуло двоє людей, серед яких є парамедик. Також загарбники поцілили у житлові будинки та маршрутку, яка саме їхала містом.

Фото: Офіс генерального прокурора

"Унаслідок влучання снаряда по одній з вулиць загинуло двоє людей, серед яких парамедик. Снаряди влучили у центральну частину міста, пошкоджено житлові будинки. Під обстрілом опинився маршрутний автобус, в якому травмовано жінку. Кількість поранених встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Обстріл міста розслідують правоохоронці.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич уточнив, що росіяни обстріляли місце, де розташований пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги.

"Внаслідок російської атаки загинуло 2 людей, одна з них – волонтерка, членкиня загону швидкого реагування міжнародної організації. Під час обстрілу вони знаходились на вулиці, їх смертельно поранили уламки ворожих снарядів. Ще троє людей отримали поранення, двоє з них госпіталізовано до медзакладу. Нині лікарі надають їм необхідну допомогу", - повідомив Янушевич.

Обстріли Херсона: що відомо

Російські окупанти після того, як втекли зі звільненого Херсона почали масовано обстрілювати місто. У Херсоні майже щодня чути вибухи та спалахують масштабні пожежі.

14 грудня російські терористи вбили 38-річного чоловіка, жінку та 8-річного хлопчика, якого медики намагались реанімувати, проте рани виявились несумісні з життям.

15 грудня знову обстріляли Херсон. Через це все місто залишилося без світла.

Читайте також: