Обстріли Херсона були прогнозованими: Маляр повідомила про закономірність ворожих дій

Ворог намагається влучити саме туди, що для українців є надзвичайно цінним.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила логіку окупантів щодо обстрілу звільненого Херсона та півдня країни.

Про це йшлося у коментарі Ганни Маляр подій на півдні країни в ефірі національного телемарафону.

"Логіка дуже проста: якщо ворог відводить свої війська, то в іншому місці він буде їх заводити. Тому обстріли Херсона були прогнозовані. Наш ворог надзвичайно емоційний і веде пропагандистську війну. Він намагається влучити саме туди, що для нас є надзвичайно цінним. Ми неодноразово спостерігали саме цю закономірність", - зазначила Маляр.

За її слоовами, наразі знизилася активність бойових дій на півдні. Натомість на сході вона не знижується.

"Через те, що звільнення Херсона спричинило зниження мотивації російських віськових, командування шукає якусь точку, яка могла би дати хоч щось позитивне для їхнього війська. Тож вони обирають для себе Донецький напрямок", - пояснила Маляр.

Наразі нйбільше боїв точиться на Бахмутському напрямку.

Раніше військовий експерт розповів, чи підуть окупанти в атаку на Луганщині.

Водночас на Кінбурнській косі триває операція. Збройні сили України продовжують боротьбу з ворогом.

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