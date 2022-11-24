Обстріли Херсона: росіяни за день вбили у місті 7 людей, багато поранених

Російські терористи у четвер, 24 листопада, масовано обстріляли житлові райони Херсона. Кількість загиблих зросла до 7 осіб, ще 21 людина отримала травми.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Сьогоднішній день – це чергова страшна сторінка в історії нашого міста-героя. Тільки за вечір – 21 поранений та 7 загиблих. Вічна пам’ять загиблим від рук російських загарбників. Щирі співчуття рідним", - написав голова Херсонської ОВА.

Звільнення Херсона

ЗСУ 11 листопада звільнили Херсон. Це був єдиний обласний центр, який російським окупантам вдалося захопити ще на початку повномасштабної війни, в березні 2022 року.

Російські терористи одразу після своєї поразки на Херсонському напрямку почали мститися жителям міста та уже кілька днів поспіль з артилерії обстрілюють Херсон. Окупанти здійснюють хаотичний обстріл по житлових будинках, через що гинуть місцеві жителі.

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