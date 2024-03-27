Обстріли Херсона та області: окупанти потужно накрили вогнем житлові квартали

Внаслідок обстрілів деокупованої території Херсонської області минулої доби поранені троє людей. Російські війська обстріляли 11 населених пунктів.

Про це в Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, пошкоджені багатоповерхівка, два приватних будинки, нежитлове приміщення, автобус та автомобіль.

"Армія РФ била по житлових кварталах Тягинки, Берислава, Новоберислава, Дніпровського, Кізомиса, Качкарівки, Республіканця, Одрадокам'янки, Золотої Балки, Львового та Херсона", - написав Прокудін.

Нагадаємо, напередодні російські військові завдали удару по Зміївці на Херсонщині. Під обстріл потрапив 57-річний місцевий житель. Чоловік загинув.

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