Обстріли Херсонщини: окупанти вгатили в житлові квартали, є жертви 

Росіяни минулої доби потужно обстрілювали Херсонщину. Через обстріли загинула одна людина.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Придніпровське, Велетенське, Інженерне, Кізомис, Комишани, Станіслав, Білозерку, Берислав, Золоту Балку, Томарине, Нововоронцовку, Козацьке та місто Херсон", - написав він.

За його даними, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 приватні будинки.

Крім того, були зафіксовані влучання в об’єкти критичної та комунальної інфраструктури, приватні автомобілі.

"Через російську агресію одна людина загинула, ще 8 - дістали поранення", - додав Прокудін.

Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл України. Ворожі ракети були помічені в Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській областях. П'ять бомбардувальників ТУ-95мс атакували Україну ракетами двома хвилями.

Крім того, ворог завдав ударів по об'єктах у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.

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