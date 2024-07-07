Обстріли Херсонщини: росіяни накрили вогнем 17 населених пунктів, є жертви

Російські окупанти за минулу добу, 6 липня, обстріляли майже два десятки населених пунктів Херсонщини. В результаті пошкоджені житлові будинки, автівки, адмінбудівлі та інші об'єкти. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Поцілив ворог у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджена багатоповерхівка, 10 приватних будинків та автомобілі. Є влучання в адмінбудівлі, заклад громадського харчування та магазин.

"Через російську агресію 4 людини загинули, ще 3 - дістали поранення", - написав Прокудін.

Нагадаємо, окупаційна армія Росії атакувала ремонтну бригаду, яка лагодила газопровід в одному з населених пунктів Білозерської громади Херсонщини.

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