Обстріли і нова техніка у районі Чорнобаївки: у Генштабі розповіли про активність росіян на півдні

Обстріли і нова техніка у районі Чорнобаївки: у Генштабі розповіли про активність росіян на півдні

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на основних напрямках півдня.

На Новопавлівському, Криворізькому, Херсонському та Запорізькому напрямках противник продовжує обстріли підрозділів українських військ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 20 травня.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи окупантів основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та логістичному забезпечені підрозділів.

Росіяни продовжують інженерні роботи з обладнання другої лінії оборони.

Щоб перешкодити наступу українських підрозділів, загарбники замінували міст через річку Інгулець в районі Давидового Броду.

У рамках комплектування підрозділів, які зазнали втрат, у районі славнозвісної Чорнобаївки противник здійснив переміщення близько 130 одиниць військової техніки.

На Таврійському напрямку ворог проводив заходи з логістичного забезпечення військ.

Раніше в Генштабі розповіли, що російські спецслужби знову почали дестабілізувати ситуацію в Придністров'ї.

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