Обстріли і штурми на Донеччині беззупинні: українські бійці стримують ворога авіацією і артилерією

Точаться бої на Донеччині навколо трьох міст - Бахмута, Авдіївки, Угледара. Окупанти штурмують позиці українців, перед тим застосовуючи артилерію, йдеться в ТСН.

Більшість штурмів невдалі. Є відео, як група росіян намагалась повернутись після невдалого штурму, та всього один прицільний постріл з американської гаубиці не дав їм цього зробити. Один снаряд мінусусав 9 окупантів.

За свої невдалі наступи росіяни мстяться обстрілами з артилерії та авіації. "Ворог на нашу територію не залітає, боїться. Обирає тактику, за 4-5 км до лінії зіткнення випускає некеровані снаряди по позиціях і відлітає. Обстрілів може бути 3-5 десятків, а штурмові дії 1-2. Зазвичай ворог атакує до взводу піхоти - 2-3 танки, невеличкими силами", - розповідає пресофіцер 79 окремої десанто-штурмової бригади Ярослав Чепурной.

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Наша авіація теж розсікає небо Донеччини і не дає спокою окупантам. Лише за вчора знімальна група ТСН бачила щонайменше вдалих 5 вильотів на найгарячіші напрямки Донецького фронту.

Через таке придушення наступу росіяни мстяться обстрілами тилових міст. Кремлівські касетні снаряди напередодні полетіли в бік Курахівсткоі ТЕЦ - важливий інфраструктурний об'єкт, який забезпечує теплом і водою не лише Курахово, а й низку найближчих населених пунктів. "Постійно намагаються туди поцілити, створюючи соціально напругу у мешканців Курахово. Бо від цієї ТЕЦ навіть тепла вода. Інколи прилітають важкі артилерійські снаряди 152 мм. Обстріли пакетами, касетними боєприпасами РСЗО, бо ми безумовно тут у зоні досяжності знаходимось ", - розповідає військовослужбовець Збройни сил України Антон Колумбет.

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