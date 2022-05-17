Обстріли і штурмові дії: росіяни атакують на основних напрямках Донбасу

Обстріли і штурмові дії: росіяни атакують на основних напрямках Донбасу

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

Там російські окупанти обстрілюють українські позиції і ведуть штурмові дії.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 17 травня.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування та доукомплектування військ і накопичення запасів. Таким чином вони готуються до наступу у напрямку на Слов’янськ. Ворог намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Довгеньке, проте успіху не мав.

На Донецькому напрямку підрозділи противника намагається наступати уздовж усієї лінії зіткнення. Загарбники обстрілюють населені пункти з артилерії. У районах Бахмута, Клинового, Соледара та Вовчоярівки росіяни завдали ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Також ворог вів повітряну розвідку із застосуванням безпілотника "Орлан-10".

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, окупанти намагаються вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку противник намагався прорвати оборону українських військ. Проте успіху не мав і відійшов.

На Авдіївському напрямку росіяни проводили штурмові дії, щоб взяти під контроль ділянки дороги Новобахмутівка - Новоселівка Друга, успіху не мали.

На Курахівському напрямку, за підтримки вогню артилерії та авіації, вони наступають на населений пункт Новомихайлівка, бої тривають.

Підрозділи окупантів здійснили невдалу спробу наступу у напрямку Мар’їнки.

У Маріуполі ворог основні зусилля зосереджував на блокуванні українських підрозділів в районі заводу “Азовсталь”.

Раніше повідомлялося, що ворог обстрілює населені пункти Сумської та Чернігівської областей.

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