Обстріли і штурмові дії: у Генштабі розповіли про активність росіян на основних напрямках Донбасу

Обстріли і штурмові дії: у Генштабі розповіли про активність росіян на основних напрямках Донбасу

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

Там російські окупанти обстрілюють українські позиції і ведуть штурмові дії.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 12 травня.

На Донецькому напрямку окупанти застосовували міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню. Також вони завдавали ракетно-бомбових авіаційних ударів, щоб зруйнувати фортифікаційні споруди українських підрозділів.

На Лиманському напрямку ворог намагається захопити ділянку місцевості на правому березі річки Сіверський Донець та закріпитись в районі Олександрівки. Росіяни здійснювали штурмові дії у напрямку Новоселівки, але успіху не мали.

На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує штурмові дії в районі населеного пункту Воєводівка, успіху не має.

На Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках ворог веде штурмові дії з метою покращення тактичного положення своїх військ, успіху не має.

Раніше у Генштабі розповіли, що окупанти ведуть радіоелектронну боротьбу проти українських захисників.

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