Обстріли з артилерії та авіації: у Генштабі розповіли про жорстокі бої на сході України

Російські окупанти на сході України намагаються продовжувати наступ та обстрілюють українських захисників.

Загарбники також намагаються встановити повний контроль над Луганською областю.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ від 7 липня.

"На Словʼянському напрямку окупанти знову безуспішно штурмували Богородичне, намагаючись повністю його захопити. Наші воїни жорстко придушили цю чергову спробу. Ворог здійснює вогневе ураження ствольною та реактивною артилерією районів населених пунктів Сулигівка, Червоне, Нікополь, Новопавлівка, Карнаухівка, Адамівка, Краснопілля, Богородичне, Мазанівка, Дібрівне та Долина. Біля останнього для ударів застосував штурмову та армійську авіацію", - повідомили в Генштабі.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили невдалі спроби штурмових дій в напрямках Григорівки та Верхньокамʼянського.

"Зі ствольної та реактивної артилерії окупанти обстрілювали райони населених пунктів Маяки, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янске, Золотарівка та Званівка. Ворожий авіаудар зафіксовано в районі Серебрянки. На Бахмутському напрямку українські воїни завдали ворогу втрат, коли той намагався покращити тактичне положення неподалік Вершини та Берестового. Противник у паніці відійшов. Обстрілював зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Виїмка, Іванодарʼївка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Покровське, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Клинове, Вершина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк", - йдеться у повідомленні.

Також ворог застосував армійську авіацію поблизу Шумів. Закріплюється на околицях населеного пункту Спірне.

"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обопільні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Літаками штурмової авіації ворог завдав удару поблизу Камʼянського", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню.

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