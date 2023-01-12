Обстріли Костянтинівки, Краматорська та Запоріжжя і мародерство росіян на Херсонщині: головне зі зведення Генштабу

У Генштабі розповіли головні події на фронті за останню добу.

Протягом доби окупанти завдали 5 ракетних і 12 авіаційних ударів, здійснили 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Усі – по містах Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 12 січня.

Генштаб нагадує, що загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Бахмут і Соледар

Росіяни і надалі основні зусилля зосереджують на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Ворог продовжує наступати на Бахмутському напрямку. Найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області.

Також безуспішні наступальні дії окупанти ведуть на Авдіївському напрямку. Там ворог обстрілював Красногорівку, Авдіївку, Мар’їнку та Новомихайлівку Донецької області.

Інші напрямки

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни не полишають спроб покращити тактичне положення.

На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках вороги обороняються.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках під ворожі обстріли потрапили райони Сеньківки та Карповичів Чернігівської області, Бачівськ на Сумщині, а також Стрілеча, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка та Рідкодуб Харківської області.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони Синьківки, Орлянки, Кислівки, Берестового, Іванівки і Богуславки на Харківщині та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив російських танків та артилерії потрапили Греківка, Макіївка, Червонопопівка та Діброва на Луганщині.

На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Вугледар, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині.

На Запорізькому напрямку загарбники обстрілювали райони населених пунктів Времівка і Вільне Поле Донецької області та Гуляйполе, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів і Кам’янське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, мінометних обстрілів зазнали передмістя та саме місто Херсон.

Мародерство окупантів

Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на захопленій території Херсонської області. Так, в одному із населених пунктів Каховського району окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців, з подальшою так званою "націоналізацією".

Удари у відповідь від ЗСУ

Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Окрім того, наші воїни збили ворожий літак Су-25 та безпілотник типу "Орлан-10".

Українські артилеристи та ракетники уразили: