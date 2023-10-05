Обстріли лікарні та магазину під час візиту Зеленського до ЄС: військовий експерт пояснив терор Росії

Військовий експерт Андрій Крамаров пояснив, що удари по лікарні на Херсонщині та магазину на Харківщині під час візиту Володимира Зеленського до Європи свідчать про те, що Україні потрібно швидше надати зброю, яка може відігнати російську тактичну авіацію від своїх кордонів.

Про це він сказав в етері "24 каналу".

Військовий експерт зауважив, що візит Зеленського до Європи та масовані авіаційні обстріли України не пов'язані між собою, оскільки окупанти постійно так вчиняють.

"У мене язик не повертається сказати, що це ще один аргумент (обстріли Херсонщини та Харківщини - ред.), який вони надали нашим дипломатам, бо цього було занадто багато. У контексті Херсонщини та обстрілів Куп'янсько-Лиманського напрямку, росіяни підвищили інтенсивність ударів саме за допомогою авіації. І знову ж таки це піднімає питання про пришвидшення передачі Україні конкурентних із російськими винищувачів, щоб не лише ми могли відігнати тактичну авіацію від лінії розмежування, а й щоб убезпечити свої міста від терору, який йде з неба. Не лише від безпілотників і ракет, а й від їхньої тактичної авіації", - пояснив експерт.

Нагадаємо, 5 жовтня після обіду Росія завдала пʼять авіаударів в районі міста Берислав Херсонської області. Є пряме влучання по міській лікарні.

Також росіяни обстріляли кафе-магазин у селі Гроза Куп’янського району, що на Харківщині. Станом на зараз відомо про 49 загиблих.

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