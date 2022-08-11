Обстріли Миколаївщини не припиняються: в ОВА розповіли, як минула доба

Протягом минулої доби, 10 серпня, росіяни обстрілювали населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули спокійно.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

У Миколаївському районі 10 серпня об 11:00 внаслідок ворожих обстрілів Шевченківської громади в сел Зоря зруйновано житлові будинки. Постраждалих немає. Вчора 22:25 та сьогодні о 06:30 окупанти обстріляли село Костянтинівка Первомайської громади. 10 серпня внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа хвойної підстилки та лісових насаджень у Балабанівському лісовому урочищі.

Баштанський район

У середу близько 12:00 були росіяни обстріляли село Широке Широківської громади. Внаслідок атаки зруйновані два житлові будинки, пошкоджено школу та стадіон. Постраждалих немає. "Орієнтовно з 22:00 були обстріли за межами населених пунктів громади. Станом на зараз тривають обстріли за межами громади. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади - сіл Лепетиха та Кавказ. Внаслідок обстрілів у селищі Березнегувате виникла пожежа сухої трави на відкритій території.

Своєю чергою, голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила, що станом на ранок 11 серпня у миколаївських лікарнях перебуває 288 громадян. Крм того, 46 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, розпочалася 169 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти пробують наступати на Краматорському і Бахмутському напрямках. Детальніше - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 11 серпня.

Читайте також: