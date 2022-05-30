Обстріли Миколаївщини: за минулу добу поранення отримали 20 людей

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область.

Внаслідок обстрілів російськими загарбниками Миколаївської області протягом минулої доби поранення отримали 20 людей. Обійшлося без жерт.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Станом на сьогоднішній ранок, в лікарнях перебуває 281 людина, що постраждав від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 46 постраждалих отримало допомогу амбулаторно.

Наразі найбільше окупанти гатять по Миколаївському та Баштанському районам. Також продовжуються обстріли житлових районів Миколаєва.

Обстріли зафіксовані в Березнегуватській, Широківській, Інгульській та інших громадах. Пошкоджені соціальні об’єкти та житлові будинки.

Вночі було обстріляне місто Новий Буг. Пошкоджені магазини, аптека та житлові будинки в центрі міста. Поранено 3 особи.

Нагадаємо, Віталій Кім відповів, чи можливий штурм Миколаєва окупантами.

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