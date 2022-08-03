Обстріли Миколаївської області: Кім розповів, куди поцілили і що зруйнували окупанти за добу в регіоні

Над Миколаївщиною над вечір 2 серпня було виявлено та знищено чотири ворожі крилаті ракети типу Х (Х-101, Х-555).

Росіяни увечері 2 серпня обстріляли Миколаїв, у результаті чого в одному з районів міста сталася пожежа. Також було уражено причал, пошкоджено промислове підприємство та житлові будинки.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Попередньо відомо, що ворог також обстріляв автогаражний кооператив реактивними системами залпового вогню "Смерч". Детальна інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

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Також зранку, 3 серпня, близько 05:00 Миколаїв знову зазнав обстрілів. Внаслідок чого в одному з районів міста виникла пожежа, в іншому - зруйновано супермаркет та пошкоджено багатоповерхові будинки, аптеку, магазини, дорожнє полотно.

На місці працюють рятувальні служби. Також відомо про влучання на територію кінно-спортивної школи. Детальна інформація уточнюється.

У Миколаївському районі 2 серпня внаслідок обстрілів горіли поле і лісосмуга між населеними пунктами с. Шевченкове і с. Миколаївське. Постраждалих немає.

Вдень, 2 серпня, від 14:40 до 15:00 відбулись обстріли околиць с. Новомиколаївки Первомайської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Увечері 2 серпня росіяни обстріляли селища Радісний Сад Радсадівської громади, переважно річна аквазона. Постраждалих немає.

"Зранку, 3 серпня, о 07:00 внаслідок ворожих обстрілів с. Галицинове Галицинівської громади поранено одну людину. Також зранку, 3 серпня, о 05:35 внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків відбулася пожежа сухої трави на території підприємства", - повідомив Кім.

У Баштанському районі тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, Кім розповів, чи будуть у Миколаївській області проводити обов'язкову евакуацію.

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