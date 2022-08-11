"Обстріли можуть призвести до катастрофи": Генсек ООН закликає демілітаризувати Запорізьку АЕС

Він також вимагає демілітаризувати периметр довкола АЕС, оскільки обстріли можуть призвести до катастрофи.

Про це йдеться у заяві Гутерріша.

" Я закликав усіх зацікавлених осіб проявити здоровий глузд і розум і не вживати жодних дій, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність, безпеку чи безпеку атомної станції – найбільшої в Європі. На жаль, замість деескалації протягом останніх кількох днів надходили повідомлення про подальші глибоко тривожні інциденти, які, якщо вони триватимуть, можуть призвести до катастрофи", - вважає Гутерріш.

Генсек ООН закликав Росію та Україну припинити бойові дії в районі АЕС.

"Я закликаю сторони вивести будь-який військовий персонал і обладнання з АЕС та утриматися від подальшого розгортання сил або обладнання на місці. Об’єкт не можна використовувати як частину будь-якої військової операції. Натомість потрібна термінова домовленість на технічному рівні щодо безпечного периметра демілітаризації, щоб забезпечити безпеку території", - написав Гутерріш.

Він також закликав допустити на територію АЕС комісію МАГАТЕ.

Нагадаємо, Росія використовує захоплену Запорізьку атомну електростанцію біля Енергодара, яку вона окупувала ще 4 березня, для ядерного шантажу.

Як повідомляли раніше, внаслідок ймовірної катастрофи на Запорізькій АЕС зона радіаційного забруднення складе 2 млн км2, а радіаційне ураження отримає 1 млн людей, і не лише в Україні. Тому очільниця Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко вважає, що уже зараз варто вивезти з Запорізької області дітей, адже саме вони та вагітні найбільше страждають від радіації.

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