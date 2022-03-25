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Обстріли на Луганщині: окупанти "б'ють" по житлових будинках, є загиблі та постраждалі

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Обстріли на Луганщині: окупанти "б'ють" по житлових будинках, є загиблі та постраждалі

Сергій Гайдай

З-під завалів дістали сімох місцевих мешканців.

На Луганщині внаслідок обстрілів окупантами загинули троє місцевих мешканців, ще сімох людей вдалося врятувати надзвичайникам.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

Рятувальники протягом дня ліквідували загоряння у 10 житлових будинках, до яких потрапили ворожі снаряди: чотири багатоповерхівки та шість приватних будинків. З-під завалів дістали сімох місцевих мешканців.

“Сьогодні росіяни обстріляли Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Золоте, Щедрищеве. Унаслідок російського вторгнення без електроенергії перебувають ще 95 312 споживачів Луганщини. Знеструмлені 32 населених пункти області – 12 частково та 20 повністю.  Крім того, без газопостачання залишаються 27 населених пунктів – 22 повністю та 5 частково”, - додав Сергій Гайдай.

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