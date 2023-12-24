Обстріли на Різдво: чого очікувати — відповідь Наталії Гуменюк

На Різдво в Україні можливе посилення обстрілів з боку окупаційних військ.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що обстріли на Різдво можливі, однак не слід прив'язуватися до конкретних подій, оскільки ворог може посилити терор не залежно від дати на календарі.

Про це Гуменюк сказала в ефірі телемарафону.

За її слвоами, попередня доба характеризувалась потужними обстрілами. Також була зафіксована певна активність безпілотників в напрямку населених пунктів Куцурубської та Очаківської громади на півдні.

"Це означає, що ворог намагається розосереджувати й наші зусилля. Отже, не виключені й подібні провокації посилення обстрілів. Треба розуміти, що у цієї нації немає нічого святого", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням у передріздвяний час, зауваживши, що всім варто памʼятати про необхідність зосередженості. Він зазначив, що передріздвяний період – час для роботи, "час для того, щоб мати можливість розслабитися потім".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.