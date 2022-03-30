"Обстріли нафтобаз України - це удари по посівній": в уряді заявили, що РФ хоче спричинити гуманітарну катастрофу

РФ цілеспрямовано намагається зірвати посівну в Україні, заявив Немчінов.
Російська Федерація, яка напала на Україну і нищить інфраструктуру й тероризує мирних людей, цілеспрямовано намагається зірвати посівну кампанію в Україні. Проте уряд буде підтримувати українських фермерів, щоб вони все ж провели посівну кампанію.
Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі Всеукраїнського телемарафону.
За його словами, Росія хоче, що Україна не засіяла ті сільськогосподарські угіддя, які залишаються на контрольованій території. Але таким чином Москва призводить до гуманітарної катастрофи у країнах Північної Африки, арабського Сходу тощо.
"Посівна буде непересічна, оскільки вона відбувається не просто в умовах збройної агресії, а цілеспрямованої політики Російської Федерації по знищенню інфраструктури сільського господарства, адже ні для кого не секрет, що удари по нафтобазах, які Росія здійснила впродовж останніх декількох днів, - це власне удари по посівній. Росія хоче, що ми не засіяли ті сільськогосподарські угіддя, які у нас залишаються на контрольованій території. Вони хочуть спричинити гуманітарну катастрофу у країнах Північної Африки, арабського Сходу та інших наших традиційних контрагентів, куди ми постачаємо зернові, і в такий спосіб створити точку геополітичного протистояння з умовним Заходом", - сказав він.
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