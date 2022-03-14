Обстріли настільки масштабні, що не вистачає рятувальників: голова ОДА про ситуацію в Сєвєродонецьку

У місті вчора палали будинки, школа, лісгосп та багато інших об'єктів.

Обстріли Сєвєродонецька настільки масштабні, що не вистачає рятувальників.

Про це 14 березня повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що протягом 13 березня російські окупанти на Луганщині зосередили увагу на обстрілах житлових кварталів та об’єктів інфраструктури Сєвєродонецька.

"Чого хоче домогтися окупант? В своїх заявах росіяни нібито несуть мир, а на ділі – знищують цілі міста. В Сєвєродонецьку вчора палали будинки і в старих, і в нових районах, школа, лісгосп та багато інших об’єктів. Обстріли настільки масштабні, що не вистачає рятувальників – вони просто не в змозі бути всюди одночасно. Люди намагаються виїхати, бо багатьом з них вже немає, де жити. Я народився в Сєвєродонецьку і можу зрозуміти, як болить серце у біженців, які все життя провели тут, у хімічному трикутнику Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне. Закінчиться війна, і ми відбудуємо ці міста, повернемо їх науковий потенціал. Перемога буде за нами", - сказав очільник Луганщини.

Тож, вчора внаслідок російських обстрілів сталися займання будинків в Сєвєродонецьку по вул. Агафонова, Вілесова, Гагаріна, Гоголя, Курчатова, шосе Будівельників, пр. Гвардійський. Сталися загоряння школи, лісгоспу тощо.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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