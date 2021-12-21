Обстріли окупантів не припиняються: військовий отримав поранення

Двоє бійців підірвалися на вибуховому пристрої.
Упродовж минулої доби, 20 грудня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ: один раз окупанти застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 21 грудня.
У районі Гнутового і Водяного противник задіяв безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання пострілів ВОГ-17. В напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У бік Невельського - з мінометів калібру 120 мм.
Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїни перебувають в лікарні. Стан здоров’я одного військовослужбовця - важкий, а другого - середньої тяжкості.
Від початку нинішньої доби, 21 грудня, боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню у напрямку Широкиного.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Пораненого шпиталізували. Стан його здоров’я середньої важкості.
Як повідомлялося, тривожні новини надійшли з Великої Британії — там пишуть, що РФ нападе на Україну вже цього тижня. Росія планує вторгнення до України на Святвечір 24 грудня, у 42-ту річницю введення радянських військ до Афганістану.
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