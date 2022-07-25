Обстріли по всій лінії фронту тривають: очільник Донецької ОВА оприлюднив фото наслідків ворожих ударів

Найбільш активно росіяни стріляють у Бахмутському районі: потерпають Бахмутська, Світлодарська та Соледарська громади.
Російські окупанти не припиняють обстріли по всій лінії фронту у Донецькій області.
Про оперативна ситуація у регіоні станом на ранок 25 липня повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Так, вночі росіяни скинули авіабомбу на Бахмут – без постраждалих, але пошкоджено щонайменше 5 будинків. Під ранок ворог обстріляв місто з гармат – відомо про 1 пораненого.
Усю ніч було гучно у Світлодарській громаді: ворог стріляє по околицях тамтешніх сіл. Інформація щодо постраждалих не надходила, однак пошкоджено приватні будинки у селах Кодема і Дачі.
У Соледарі внаслідок нічних та ранкових обстрілів загинула щонайменше 1 людина, пошкоджено три будинки, згоріли два гаражі, перебито електропостачання. Також під постійним вогнем околиці сіл Яковлівка і Бахмутське – там наразі без жертв.
Близько півночі росіяни завдали чергового ракетного удару по Авдіївці. Трохи згодом – обстріляли місто з артилерії. Снаряди прилетіли у житлові квартали, інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюємо.
Також під російськими обстрілами міста у відносному тилу. Сьогодні це Краматорськ і Костянтинівка, зазначив Кириленко.
У Краматорську росіяни пошкодили один житловий будинок. У Костянтинівці відбулося два обстріли – снаряди впали поблизу житлових будинків та кав’ярні. Обсяги руйнувань встановлюємо. Інформації щодо постраждалих не надходило.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 152-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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