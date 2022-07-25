Обстріли по всій лінії фронту тривають: очільник Донецької ОВА оприлюднив фото наслідків ворожих ударів

Найбільш активно росіяни стріляють у Бахмутському районі: потерпають Бахмутська, Світлодарська та Соледарська громади.

Російські окупанти не припиняють обстріли по всій лінії фронту у Донецькій області.

Про оперативна ситуація у регіоні станом на ранок 25 липня повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, вночі росіяни скинули авіабомбу на Бахмут – без постраждалих, але пошкоджено щонайменше 5 будинків. Під ранок ворог обстріляв місто з гармат – відомо про 1 пораненого.

Усю ніч було гучно у Світлодарській громаді: ворог стріляє по околицях тамтешніх сіл. Інформація щодо постраждалих не надходила, однак пошкоджено приватні будинки у селах Кодема і Дачі.

У Соледарі внаслідок нічних та ранкових обстрілів загинула щонайменше 1 людина, пошкоджено три будинки, згоріли два гаражі, перебито електропостачання. Також під постійним вогнем околиці сіл Яковлівка і Бахмутське – там наразі без жертв.

Близько півночі росіяни завдали чергового ракетного удару по Авдіївці. Трохи згодом – обстріляли місто з артилерії. Снаряди прилетіли у житлові квартали, інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюємо.

Також під російськими обстрілами міста у відносному тилу. Сьогодні це Краматорськ і Костянтинівка, зазначив Кириленко.

У Краматорську росіяни пошкодили один житловий будинок. У Костянтинівці відбулося два обстріли – снаряди впали поблизу житлових будинків та кав’ярні. Обсяги руйнувань встановлюємо. Інформації щодо постраждалих не надходило.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 152-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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