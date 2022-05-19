Обстріли прикордонних регіонів України: чи хоче РФ знову взяти контроль над територіями

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що постійні обстріли прикордонних регіонів Сумщини та Чернігівщини не несуть велику загрозу у плані прориву чи відновлення контролю над територіями.
Він пояснив, з військового погляду, це можна назвати розвідкою боєм.
Про це військовий експерт Олег Жданов в ефірі Радіо НВ у четвер, 19 травня.
"Вони постійно будуть дратувати нас, проводити такі атакуючі дії для того, щоб ми не могли зняти війська з цього напрямку і перекинути їх на той же Луганський напрямок, який для нас сьогодні є проблемним", - розповів він.
Жданов вважає, що ЗСУ повинні відкривати вогонь на випередження по російських військових у Бєлгородській, Курській та Брянській областях, що межують з Україною.
"Ми без цього не відіб'ємося від них: або повторимо наш сумний восьмирічний досвід, який ми отримали на Донбасі, на лінії розмежування, визначеній Мінськими домовленостями; або ми поводитимемося як будь-яка цивілізована країна у збройному конфлікті. Тобто треба тиснути на вогневі засоби противника, які ведуть по нам вогонь і завдають нам втрат.
Ще ліпший варіант: ми повинні відкривати вогонь на випередження. Якщо наші засоби розвідки бачать, що висувається артилерійський чи мінометний розрахунок на позицію, а таку розвідку цілком можливо здійснити, то ми повинні його знищувати. В іншому випадку ми паритету не досягнемо і вогневі засоби противника просто не придушимо. Так говорить досвід війн і збройних конфліктів", - зазначив військовий експерт.
Нагадаємо, Арестович розповів, як російська армія продовжує нехтувати цивільним населенням з метою досягти своїх військових цілей.
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