Обстріли прикордонних регіонів України: чи хоче РФ знову взяти контроль над територіями

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що постійні обстріли прикордонних регіонів Сумщини та Чернігівщини не несуть велику загрозу у плані прориву чи відновлення контролю над територіями.

Він пояснив, з військового погляду, це можна назвати розвідкою боєм.

Про це військовий експерт Олег Жданов в ефірі Радіо НВ у четвер, 19 травня.

"Вони постійно будуть дратувати нас, проводити такі атакуючі дії для того, щоб ми не могли зняти війська з цього напрямку і перекинути їх на той же Луганський напрямок, який для нас сьогодні є проблемним", - розповів він.

Жданов вважає, що ЗСУ повинні відкривати вогонь на випередження по російських військових у Бєлгородській, Курській та Брянській областях, що межують з Україною.

"Ми без цього не відіб'ємося від них: або повторимо наш сумний восьмирічний досвід, який ми отримали на Донбасі, на лінії розмежування, визначеній Мінськими домовленостями; або ми поводитимемося як будь-яка цивілізована країна у збройному конфлікті. Тобто треба тиснути на вогневі засоби противника, які ведуть по нам вогонь і завдають нам втрат.

Ще ліпший варіант: ми повинні відкривати вогонь на випередження. Якщо наші засоби розвідки бачать, що висувається артилерійський чи мінометний розрахунок на позицію, а таку розвідку цілком можливо здійснити, то ми повинні його знищувати. В іншому випадку ми паритету не досягнемо і вогневі засоби противника просто не придушимо. Так говорить досвід війн і збройних конфліктів", - зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, Арестович розповів, як російська армія продовжує нехтувати цивільним населенням з метою досягти своїх військових цілей.

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