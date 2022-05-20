Обстріли, приліт снаряда у будинок і троє поранених — Синєгубов про ситуацію на Харківщині (фото)

Обстріли, приліт снаряда у будинок і троє поранених — Синєгубов про ситуацію на Харківщині (фото)

Окупанти на Харківському напрямку зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Ворог веде повітряну розвідку із застосуванням безпілотників і намагається проводити контратаки, але безуспішно.

За минулу добу російські окупанти із реактивних системам залпового вогню "Смерч", "Ураган" та "Град" обстріляли Київський район Харкова, Салтівську, Олексіївку.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі по області в Дергачах снаряд окупантів влучив у приватний будинок. Також вранці окупанти обстріляли смт. Шевченкове. Внаслідок обстрілів отримали поранення три особи.

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У с. Мала Данилівка так само від удару окупантів загорівся гараж та авто. Близько 5 ранку горіли сім гаражів зооветеринарної академії. За попередніми даними, постраждалих немає.

Тривали бойові дії в районі населених пунктів Тернова та Веселе, ворожі обстріли зафіксували поблизу Руських Тишків.

Збройні Сили України, як наголосив голова ОВА, тримають позиції та оборону.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Інститут проблем ендокринної патології у Харкові.

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