Обстріли РФ в Луганській області: 20 населених пунктів залишилися без газопостачання

Знеструмлено 38 населених пунктів у регіоні.

У Луганській області внаслідок обстрілів російської армії без газопостачання залишилися 20 населених пунктів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Крім того, вісім населених пунктів в області частково не мають газу. Загалом йдеться про близько 25 тисяч абонентів, у яких відсутнє загопостачання.

В Луганській області знеструмлено 38 населених пунктів: 27 повністю, 11 частково. Загалом майже 115 тисяч споживачів перебувають без електроенергії.

За словами Гайдая, у Сєвєродонецьку, який потерпає від обстрілів, відключено 180 багатоквартирних будинків через пошкодження теплових мереж. У Лисичанську через відсутність електро- і водопостачання призупинено роботу 14 котелень.

Частково обмежено подавання води в Попасній і Золотому. Загалом немають водопосачання майже 2 200 абонентів через бойові дії та знеструмлення Світличанського департаменту КП "ПРВ".

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