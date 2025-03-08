Обстріли Росією українських міст: Зеленський повідомив про жахливі наслідки

Володимир Зеленський наголосив, що Росія думає не про те, як закінчити війну, а про те, як встигнути знищити й захопити більше, поки світ їм дозволяє цю війну вести.

Протягом усього дня 8 березня тривали роботи у місті Добропілля на Донеччині після російського удару. Це був один з найбільш жорстоких ударів, комбінований удар. Спеціально удар був прорахований, щоб завдати максимальної шкоди. Ракети, також "Шахед" по центральній частині міста. Девʼять житлових будинків були під ударом, також під ударом торговельний центр, магазини.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 8 березня.

"Одинадцять людей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Серед загиблих – працівник ДСНС України. Повторний удар відбувся, коли почали працювати рятувальники. Поранені 50 людей. Усім надано необхідну допомогу. Серед поранених – сім дітей, наймолодша – дівчинка, 10 років", – сказав він.

Зеленський додав, що були сьогодні також інші обстріли Донеччини, також Харківщини, наших південних регіонів. У Херсоні знов удар FPV-дронів по цивільних. Росія буквально щоденно доводить своєю жорстокістю, що для них там, у Москві, нічого не змінилось. Вони думають не про те, як закінчити війну, а про те, як встигнути знищити й захопити більше, поки світ їм дозволяє цю війну вести.

"Звісно, ми робимо максимум для захисту життя. І я вдячний усім лідерам, усім тим дипломатам країн-партнерів, усім громадським діячам, які підтримують Україну, які засудили ці російські удари і які називають усі речі своїми іменами. І важливо, щоб ми й надалі координували всі наші зусилля з нашими партнерами, щоб оборона працювала ефективно й щоб усе зробити для наближення миру", – підсумував він.

Нагадаємо, Мережею шириться неправдива інформація про нібито масовий прорив російських військ на кордоні Сумщини. Наразі прориву кордону на Сумщині не зафіксовано. Ворог продовжує діяти поодинокими групами, які намагаються закріпитися на українській території та розширити зону бойових дій. Сили оборони України ефективно знищують ці групи.

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