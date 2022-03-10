Обстріли російської армії в Луганській області: за добу шість загиблих цивільних

Обстріли російської армії в Луганській області: за добу шість загиблих цивільних

Окупанти обстрілюють житлові квартали.

Внаслідок обстрілів російської армії в Луганській області протягом доби загинуло шість мирних мешканців.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Зазначається, що протягом 9 березня російські війська здійснили 26 обстрілів житлових будинків та об’єктів інфраструктури у містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Рубіжне та Кремінна.

Внаслідок обстрілів загинуло четверо мешканців Рубіжного, по одному загиблому - у Сєвєродонецьку та Лисичанську.

У містах та селищах регіону пошкоджено понад сто приватних та багатоповерхових будинків, автозаправну станцію та залізничний вокзал.

Крім того, протягом минулої доби російські війська вбили на Донеччині п'ять мирних мешканців, серед яких є маленька дівчинка. Поранено щонайменше 22 людини. Під ударом окупантів опинилися 14 населених пунктів – Маріуполь, Краматорськ, Дружківка, Новолуганське, Нью-Йорк, Луганське, Красногорівка, Мар’їнка, Костянтинівка, Іванопілля, Терни, Миронівський, Степне, Михайлівка.