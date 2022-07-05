Обстріли Слов`янська: загинула одна людина, ще семеро отримали поранення (фото, відео)

Обстріли Слов`янська: загинула одна людина, ще семеро отримали поранення (фото, відео)

Розмір збитків уточнюється.

Внаслідок обстрілів Слов`янська Донецької області загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.

Про це керівник Слов`янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях повідомив у Facebook.

"Результати обстрілу: горить центральний ринок. "Прильоти" по центру, Варшаві, Північному, Славкурорту", - зазначив він.

За словами Ляха, попередньо, внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.

"Розмір збитків уточнюється", - додав мер.

Опубліковано Вадим Лях Вівторок, 5 липня 2022 р.

Нагадаємо, у вівторок, 5 липня, російські окупанти здійснили масований обстріл Слов`янська Донецької області.

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