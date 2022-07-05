Обстріли Слов`янська: загинула одна людина, ще семеро отримали поранення (фото, відео)

Розмір збитків уточнюється.
Внаслідок обстрілів Слов`янська Донецької області загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.
Про це керівник Слов`янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях повідомив у Facebook.
"Результати обстрілу: горить центральний ринок. "Прильоти" по центру, Варшаві, Північному, Славкурорту", - зазначив він.
За словами Ляха, попередньо, внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.
"Розмір збитків уточнюється", - додав мер.
Опубліковано Вадим Лях Вівторок, 5 липня 2022 р.
Нагадаємо, у вівторок, 5 липня, російські окупанти здійснили масований обстріл Слов`янська Донецької області.
Читайте також:
- "Необхідно атакувати аеродроми": генерал США розповів, як протидіяти ракетним ударам окупантів
- Це тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів: Данілов прокоментував масовані ракетні обстріли
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати