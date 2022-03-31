Обстріли та перегрупування військ: ситуація у Харкові та Слов'янську

Обстріли та перегрупування військ: ситуація у Харкові та Слов'янську

Окупанти перегруповуються та поповнюють запаси боєприпасів.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків та перегруповуються біля Слов’янська.

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Про це 31 березня йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку противник продовжує здійснювати артилерійські обстріли міста Харкова. У напрямку на Слов’янськ силами визначених підрозділів ворог продовжує заходи із перегрупування військ та поповнення боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили від російських окупантів п'ять населених пунктів на Запоріжжі.

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