Обстріли та перегрупування військ: ситуація у Харкові та Слов'янську

Окупанти перегруповуються та поповнюють запаси боєприпасів.
Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків та перегруповуються біля Слов’янська.
Про це 31 березня йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Слобожанському напрямку противник продовжує здійснювати артилерійські обстріли міста Харкова. У напрямку на Слов’янськ силами визначених підрозділів ворог продовжує заходи із перегрупування військ та поповнення боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Збройні сили України звільнили від російських окупантів п'ять населених пунктів на Запоріжжі.
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