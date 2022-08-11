"Обстріли то вщухають, то починаються знову": мер Енергодара повідомив про ситуацію біля ЗАЕС

Надалі гострою залишається ситуація 11 серпня у промзоні тимчасово окупованого Енергодара, де зокрема розташовані Запорізька АЕС та Запорізька ТЕС.

Окупанти то припиняють, то знову відновлюють обстріли по тій території.

Про це мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив у Мережі.

"Станом на вечір 11 серпня ситуація в промисловій зоні Енергодара, де розташовані підприємства, і, зокрема, Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, все ще залишається гострою. Обстріли то вщухають, то починаються знову", – йдеться в заяві міського голови.

"Вочевидь окупанти зовсім не рахуються з ядерною небезпекою, яку можуть спровокувати обстріли атомної електростанції", – додав Орлов.

Нагадаємо, за повідомленням НАЕК "Енергоатом", російські військові влучили зовсім неподалік від першого енергоблоку ЗАЕС. Отримала пошкодження насосна станція господарсько-побутових стоків.

До цього моменту також були зафіксовані 10 ворожих "прильотів" по території ЗАЕС.

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