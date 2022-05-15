"Обстріли тривають практично на всій території": в Міноборони розповіли про успіхи українських військових

В Україні важкою залишається ситуація на східному напрямку. Російські окупанти проводять наступальні дії.
Обстріли тривають практично на всій території Донецької та Луганської областей.
Про це в етері телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, українські військові знищують окупантів та їхню техніку навіть під обстрілами.
“Збройні сили України чинять потужний опір і попри те, що обстріли тривають практично на всій території Донецької і Луганської областей, ворог зараз має велики втрати особового складу і техніки. І не може просуватися далі. У нас є успішні операції, про які ми не можемо казати публічно. У нас гарні справи по Харківській області. Ворогу не вдається на тимчасово зайнятій території встановити свою владу і провести так звані “референдуми”, - розповіла Ганна Маляр.
Нагадаємо, що в Маріуполі спостерігається нетиповий рівень смертності: помирає багато людей середнього віку.
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