Обстріли України: Гуменюк пояснила, чому окупанти взяли паузу

Ворог не може підтягнути ресурси і знижує кількість обстрілів.

Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

"Потужно відстрілявшись, ворог, як правило, бере паузу. Якщо згадувати масовані ракетні удари, як правило, витримує паузу. Але тут треба теж бути напоготові і розуміти, що ворог час від часу тактику змінює. Цілком ймовірно, що вони можуть застосовувати точкові поодинокі удари. Це не залякування, це попередження, щоб люди не розслаблялися.

Зараз жодного ракетоносія на службі немає, скоріш за все, вони переспоряджаються і їм потрібен певний час для того, щоб злагодити свої дії з авіацією. Пару днів ми можемо говорити про те, що вони можуть використовувати або балістичні загрози, або будь-які способи атак прифронтових територій. Ракетний і дроновий терор наразі на певній паузі. Хоча може їм буде потрібно і менше часу, ніж пару днів", - сказала вона.

Раніше стало відомо, що ворог змістив увагу з портової інфраструктури на інші об'єкти.

Крім того,у ЗСУ попереджали, що армія агресорки Росії розпочинає підтягувати стратегічну авіацію. Таким чином росіяни готуються до певних маневрів та можуть готуватись до майбутніх атак по території України.

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